Ulkomaalaiset ovat raiskaustilastoissa selvästi yliedustettuina.

Uskomattomat 91 prosenttia Espanjan Kataloniassa raiskauksista tuomituista on ulkomaalaisia, vaikka maahanmuuttajien osuus alueen koko väestöstä on 17 prosenttia.

Tietojen mukaan Katalonian vankiloissa on 8 505 vankia, joista 50,48 prosenttia on ulkomaalaisia. Erityisten vakavien rikosten kohdalla ulkomaalaiset ovat kuitenkin vielä huomattavasti yliedustettuina.

Seksuaalirikosten ja raiskausten osalta 64,2 prosenttia kaikista vangeista on ulkomaalaisia. Kun ryhmä kuitenkin eritellään vain raiskauksiin, jotka ovat vakavampia rikoksia, 91,67 prosenttia on ulkomaalaisia, kertoo espanjalainen sanomalehti Larazon.

Marokkolaiset ovat suosituin ulkomaalainen kansallisuus seksuaalisten hyökkäysten ja raiskausten määrässä. Seuraavina tulevat kolumbialaiset, dominikaanit, senegalilaiset, pakistanilaiset, ecuadorilaiset, romanialaiset ja algerialaiset. Kaikkiaan seksuaalirikoksista on vangittu 324 henkilöä, joista 208 on ulkomaalaisia. Raiskauksista on vankilassa 24, ja heistä 22 on ulkomaalaisia.

Saksassa lähes puolet kaikista joukkoraiskauksista, jotka ovat saavuttaneet ennätyslukemat, on ulkomaalaisten tekemiä, kun taas toisesta puolesta noin 25 prosentilla on ulkomaalainen nimi, mutta he ovat Saksan kansalaisia. Kaikkiaan lähes 75 prosenttia Saksan raiskauksista on ulkomaalaisten tai ulkomaalaistaustaisten miesten tekemiä.

Italiassa ulkomaalaiset raiskasivat 11 141 naista vuosina 2018-2023, mikä vastaa lähes viittä tapausta päivässä.

Ruotsissa jopa arvostetut yliopistotutkijat joutuivat rikossyytteeseen tutkimuksestaan, joka osoitti, että suurin osa maan raiskauksista on maahanmuuttajien tekemiä.

Monissa tapauksissa jopa ne, jotka vain osoittavat mieltään maahanmuuttajien raiskausrikosten aiheuttamaa kriisiä vastaan, joutuvat syytteeseen teoistaan, myös Ranskassa.

Lähde: Larazon, Remix News

Lue lisää aiheesta: