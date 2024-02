Kanadan poliisi ei osaa sanoa epäillyn raiskaajan sukupuolta spermanäytteestä huolimatta

Tarkoituksellinen ”väärinsukupuolittaminen” on rikos Kanadassa.

Poliisi Kanadan Vancouverissa ”ei tiedä” metroasemalla tapahtuneen seksirikoksen epäillyn sukupuolta, vaikka he keräsivät todistusaineistona spermaa rikospaikalta.

Poliisi julkaisi valvontakamerakuvia epäillystä saadakseen yleisövinkkejä hänen tunnistamisekseen, joissa näkyy selvästi peruukkipäinen musta mies naistenvaatteisiin pukeutuneena. Mitään mainintaa epäillyn sukupuolesta ei kuitenkaan annettu.

Toimittaja oli ottanut yhteyttä poliisiin asiasta ja poliisi oli suoraan sanonut, että he tarkoituksella jättivät tiedon antamatta, koska he eivät tiedä miten epäilty määrittelee sukupuolensa.

”Jätimme sen syystäkin kertomatta, sillä emme vain tiedä. Videotodisteen mukaan kyse on jostakusta, joka näyttäisi naiselta mutta fyysinen todiste on geneettisen miehen,” poliisi oli kommentoinut ja vahvistanut kysyttyä fyysisen todisteen olevan miehen siemennestettä. He myös ”uskovat” epäillyllä olevan penis.

”Uskomme epäillyllä olevan penis mutta videossa näkyy joku, joka näyttää naiselta, joten siksi jätimme sukupuolen pois. Koska emme ole varmoja miten tämä henkilö identifioi itsensä. Emme halunneet antaa väärää tietoa.”

Lähde: Reduxx