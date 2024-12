Keir Starmer syyttää brittikonservatiiveja ”avoimien rajojen kokeilusta”

Britanniassa työväenpuoluetta syytetään usein maahanmuutosta – vaikka maata hallitsivat konservatiivit-torrit 14 vuotta ennen kuin Keir Starmer astui valtaan viime kesänä.

Brexitin jälkeen konservatiivit lisäsivät maahanmuuttoa – ja eurooppalaisten sijaan maahan houkuteltiin ”globaalin Britannian” iskulauseella lähinnä maahanmuuttajia kolmannesta maailmasta.

Starmer arvostelee nyt jyrkästi konservatiivipuoluetta siitä, että se on toteuttanut ”avoimien rajojen kokeilua”, kuten hän sanoo.

Siirto tapahtuu sen jälkeen, kun uudet tilastot osoittivat, että nettomaahanmuutto Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saavutti historiallisen huippulukeman, 906 000 ihmistä, konservatiivien viimeisenä hallituskautena.

Downing Streetin lehdistötilaisuudessa loppuviikosta Starmer syytti konservatiiveja maahanmuuttopolitiikan tarkoituksellisesta vapauttamisesta Brexit-äänestyksen jälkeen. Brexitiä käytettiin tähän tarkoitukseen, jotta Yhdistyneestä kuningaskunnasta saataisiin avointen rajojen kokeilu, Starmer sanoi.

Hän sanoi, että brittikansalla on ”oikeus saada selitys” sille, miksi he päättivät harjoittaa tällaista politiikkaa:

”Koska tämän mittakaavan epäonnistuminen ei ole vain huonoa tuuria. Se ei ole maailmanlaajuinen suuntaus, se ei ole keskittymisen menetys. Ei – tämä on erilainen epäonnistuminen. Se tapahtui tarkoituksella, ei vahingossa.”

”Globaali Britannia” – muistatteko sen iskulauseen? Tätä he tarkoittivat. Se on anteeksiantamatonta”, sanoi Keir Starmer.

Holy. Shit.

UK Prime Minister Keir Starmer just admitted that Western leaders have been running an “open borders experiment”…

"This happened by design, not accident. Immigration policies were reformed deliberately. It has been a failure. They pretended it wasn’t happening.” pic.twitter.com/vHVibQnG38

