Lähes yksi pommi-isku päivässä tähän mennessä tänä vuonna

Räjähdysten määrä on edelleen korkea vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana, kertovat kansallisen pommiryhmän (NBS) alustavat tilastot. Erityisesti Tukholman alue on kärsinyt räjähdyksistä.

Uudenvuoden jälkeen eri puolilla Ruotsia on tapahtunut 11 valmistunutta räjähdystä, kun koko joulukuussa 2024 niitä oli 20. Marraskuussa 2024 tapahtui 10 räjähdystä.

Samaan aikaan NBS on varmistanut tänä vuonna tähän mennessä 25 vaarallista esinettä. Joulukuussa turvattuja vaarallisia kohteita oli 35 kappaletta.

”Tämä on osoitus siitä, että rikollisissa ympäristöissä konfliktien taso on juuri nyt erittäin korkea”, sanoo pommirikostutkinnan päällikkö Pär Christianssén Noasta.

Koko vuonna 2024 poliisi teki takavarikointeja enemmän kuin tehtyjä räjäytyksiä, ja takavarikot jatkuvat korkealla tasolla myös uuteen vuoteen.

”Käsikranaattien heittelyä koteihin”

Räjähteet sijoitetaan usein kerrostalojen ulkopuolelle, mutta yhä yleisempää on, että rikolliset yrittävät päästä lähemmäs kohdetta.

”Näemme yhä useammin tapauksia, joissa laite sijoitetaan porraskäytävään tai asunnon ovelle, tai että käsikranaatteja voidaan heittää koteihin”, Christianssén kertoo poliisin verkkosivuilla.

Käytetyt räjähteet ovat pääasiassa käsikranaatteja tai pyrotekniikkaa. Aiemmin ne olivat useammin siviiliräjähteitä, kuten rakennustyömailla käytettyä dynamiittia. Tällaisia räjähteitä on kuitenkin entistä vaikeampi saada rikollisille, kun teollisuus on tiukentanut menettelyjään ja poliisin ennaltaehkäisevä työ muiden viranomaisten kanssa on tehostunut.

”Törmäämme sekä laillisiin että laittomasti hankittuihin ilotulitteisiin. Käsikranaattien osalta monet ovat peräisin Balkanilta, mutta analysoimme parhaillaan, onko niitä salakuljetettu Ruotsiin hiljattain tai varastoitu”, Christianssén sanoo.

Useissa tapauksissa poliisi on pystynyt pidättämään yhden tai useamman rikoksentekijän suoraan rikokseen liittyen. Tekijät ovat usein nuoria teini-ikäisiä.

”Pommiteknikkomme ovat käytettävissä ympäri vuorokauden ja sijaitsevat Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Jatkamme rikollisten häirintää ja teemme edelleen useita takavarikkoja ennen räjähdystä”, Christianssén sanoo.

Lähde: Fria Tider

