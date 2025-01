Ministeri: Koulutuksella vähennetään maahanmuuttajien raiskausrikoksia

Ulkomaalaissyntyiset syyllistyvät yli puoleen kaikista raiskausrikoksista Ruotsissa. Näin todetaan Lundin yliopistossa julkaistussa uudessa tutkimuksessa. Vaikka yliedustus on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä, vasta nyt hallitus väittää yrittävänsä tehdä asialle jotain.

Tutkimuksen mukaan 63,1 prosenttia kaikista raiskauksesta, törkeästä raiskauksesta tai raiskauksen yrityksestä tai valmistelusta vuosina 2000-2020 tuomituista oli ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajia. Hieman yli puolet oli ulkomailla syntyneitä.

”Tämä on merkittävä yliedustus”, kertoi raportin pääkirjoittaja, tohtori Ardavan Khoshnood kertoi.

Työ- ja kotouttamisministeri Mats Persson (vas.) reagoi nyt lukuihin.

”Ei voi jättää huomiotta sitä, että arvoilla on merkitystä. Miehet, jotka kasvavat patriarkaalisissa rakenteissa, joissa heillä ei ole samanlaista käsitystä sukupuolten tasa-arvosta kuin meillä on liberaalissa Ruotsissa, se on selvästi yksi selitys”, hän sanoo Expressenille.

Ongelman ratkaisemiseksi Persson haluaa tehdä selväksi, että tämäntyyppisten rikosten rangaistukset ovat ankarat ja voivat sisältää karkotuksen. Hän viittaa myös uusille tulijoille tarkoitettuun uuteen kieli- ja yhteiskuntakokeeseen, jossa korostetaan tasa-arvoa ja liberaaleja arvoja.

Vuodesta 2022 lähtien raiskauksen vähimmäisrangaistus on ollut kolme vuotta vankeutta, ja hän haluaisi, että sitä pidennettäisiin edelleen. Perssonin mukaan rangaistusten lisääminen yleensä on myös Tidön hallituksen tavoite.

Uskollisuusjulistus

Ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson ehdotti hiljattain, että Ruotsin kansalaisuuden saaminen edellyttäisi uskollisuusjulistusta Ruotsille.

Hallituksen selvitysmiehet kuitenkin hylkäsivät tämän, mutta Åkesson aikoo jatkaa taistelua asian puolesta.

Åkesson ei voi vastata siihen, millainen mahdollinen uskollisuusjulistus Ruotsille voisi olla, mutta hänen mielestään on järkevää, että Ruotsiin tulevan ja kansalaiseksi tulevan on täytettävä tietyt vaatimukset – muun muassa se, että hän aikoo olla uskollinen Ruotsille, mikä on hänen mielestään uskomattoman tärkeää turvallisuustilanteen vuoksi.

Lähde: Samnytt

