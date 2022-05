Monikulttuurisen katujengin jäsenille tuomioita: Milan Jaffille kymmenen vuotta vankeutta, Cavallinille yhdeksän – kymmenelle muulle jengiläiselle pienempiä tuomioita

Helsingin käräjäoikeus antoi tänään tuomioita pahoinpitelyistä, tapon yrityksistä, ampuma-aserikoksista, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, törkeistä ryöstöistä, törkeistä vapaudenriistoista, huumausainerikoksista sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluista. Tuomion mukaan Kurdish Mafia on järjestäytynyt rikollisryhmä.

Räppärinä tunnettu 22-vuotias irakilainen Milan Jaff tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Tuomion mukaan Jaff on helsinkiläisen Kurdish Mafia -nimellä tunnetun ja tunnuksenaan numeroa 47 käyttävän järjestäytyneen rikollisryhmän johtohahmo. Tuomio annettiin pahoinpitelystä, tapon yrityksestä, ampuma-aserikoksesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta, huumausainerikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

26-vuotias afrikkalainen Yahue Mahdi Mohamud (Cavallini) tuomittiin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen. Tuomion mukaan hän on keskeinen henkilö helsinkiläisessä katujengissä. Tuomio tuli tapon yrityksestä, ampuma-aserikoksesta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta, huumausainerikoksesta ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Lisäksi jutussa tuomittiin tänään kymmenen monikulttuurisiin jengeihin liittyvää noin parikymppistä miestä ehdollisiin ja ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Heidän tuomionsa tulivat mm. ravintola Kaivohuoneen tapauksesta ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta.

Käräjäoikeus kovensi tuomioita osin sillä perusteella, että rikoksia oli tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Rikoskokonaisuuden taustalla on kahden monikulttuurisen katujengin keskinäinen välienselvittely

Syyttäjän mukaan jengit, Kurdish Mafia ja espoolainen L-City, olivat tehneet toinen toisiaan käsitteleviä musiikkivideoita, joilla ne ovat pyrkineet ”dissaamaan”, eli nöyryyttämään toisiaan. Koston kierre oli saanut alkunsa puukotuksesta, jossa L-Cityn jäsen puukotti itähelsinkiläisjengin jäsentä alkuvuodesta 2021. Puukotuksesta on annettu tuomio jo aiemmin.

Tuomion mukaan Jaff ja Mahdi Mohamud syyllistyivät tapon yritykseen ampumalla noin kymmenen laukausta kohti omakotitaloa 5. syyskuuta Espoossa. Ammuskelu katsottiin tapon yritykseksi, sillä omakotitalossa oli tapahtuma-aikaan kymmeniä ihmisiä juhlimassa. Oikeuden mukaan ainakin yksi luoti olisi osunut talossa olleeseen ihmiseen, jos luoti ei olisi pysähtynyt ikkunalasiin.

Poliisin rikostutkinnassa on edelleen samaan kokonaisuuteen liittyviä tapauksia. Tällä hetkellä Milan Jaff on vangittuna myös epäiltynä murhan yrityksestä.

Väkivaltaista iskua suunniteltiin Kaivohuoneelle

Törkeä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu liittyy Helsingissä ravintola Kaivohuoneelle suunniteltuun iskuun.

Tuomio törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta liittyi Jaffin ja Mahdi Mohamudin suunnittelemasta väkivaltaisesta iskusta Kaivohuoneelle viime lokakuussa. Mukana suunnittelussa oli myös muita helsinkiläisjengiläisiä.

Tuomion mukaan tarkoituksena oli tunkeutua teräaseiden ja ampuma-aseen kanssa Kaivohuoneelle, missä espoolaisjengin johtohahmona pidetty räppäri olisi esiintynyt. Tapahtuma peruttiin poliisin saatua tietää suunnitelmasta.

Lisäksi Jaff tuomittiin muun muassa viime syyskuussa Omena-hotellissa tapahtuneesta pahoinpitelystä, jonka uhri, espoolaisjengin johtohahmona pidetty räppäri on yhdessä Jaffin kanssa epäiltyinä Vantaalla viime elokuussa tapahtuneesta ammuskelusta, jota poliisi tutkii kahtena murhan yrityksenä.

Milan Jaffin jengi on järjestäytynyt rikollisryhmä

Syyttäjä vaati syytetyille ryhmän järjestäytyneisyyden perusteella kovempia tuomioita. Syyttäjän mukaan ryhmän järjestäytyneisyydestä kertoo muun muassa se, että sillä on nimi, kokoontumispaikka, johtohahmot ja tunnukset.

Osalla jengiin liitetyistä henkilöistä on muun muassa konekivääriä tai numeroa 47 kuvaavia tatuointeja. Lisäksi rikoksia on suunniteltu yhdessä ja niiden jälkeen on kokoonnuttu.

Tuomion mukaan Kurdish Mafia:n toiminta täyttää kyseiset järjestäytyneen rikollisryhmän tunnusmerkit. Perusteluna tuomiossa mainitaan muun muassa, että rikollisen toiminnan motiivina on ollut ryhmän ja sen jäsenten pyrkimys suojelemaan ryhmän ja sen jäsenten ”koskemattomuutta” ja ”kunniaa” vakavalla väkivallalla ja sen uhalla.

Todisteena käytetyn keskusrikospoliisin asiantuntijalausunnon mukaan Kurdish Mafia -ryhmä on saanut alkunsa vuonna 2019 pääkaupunkiseudulla asuvien pääasiassa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden ryhmän alettua käyttää 47-tunnuksia eri muodoissa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

