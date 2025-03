Northvolt tuotti enemmän oleskelulupia kuin akkuja

Northvoltilla oli yli tuhat työntekijää ”kolmansista maista”, ja se edisti kolmannen maailman maahanmuuttoa nopeammin kuin mikään muu yritys Ruotsin historiassa. Lähes kaikki heistä ovat nyt kuitenkin vaarassa joutua karkotetuiksi konkurssin jälkeen, joka ilmoitettiin ennen kuin tehdas oli ehtinyt valmistaa ainuttakaan akkua.

Northvoltin suuri visio kokonaan ruotsalaisesta akkutuotannosta Skellefteåssa on epäonnistunut – sekä sijoittajien että työntekijöiden kannalta.

Miljardien suuruisesta rahoituksesta ja korkean profiilin tilauksista huolimatta yritys ei koskaan onnistunut toimittamaan sitä, mitä se oli luvannut: kokonaan Ruotsissa valmistettua akkua.

Samaan aikaan SVT Nyheterissä ja Uppdrag granskningissa julkaistun mauttoman raportin mukaan yli 1 600 työlupaa myönnettiin ihmisille, jotka muuttivat Ruotsiin työskentelemään Northvoltille – suurin osa heistä kolmannesta maailmasta.

Kun Northvolt meni konkurssiin, Skellefteån tehtaalla työskenteli noin 3 000 ihmistä. Northvoltin SVT:lle antamien tietojen mukaan heistä yli 700 on EU:n ulkopuolisista maista – niin sanotuista kolmansista maista – kotoisin olevia työntekijöitä, jotka ovat Ruotsissa työluvilla. Lisäksi on 395 toimihenkilöä.

Ruotsin maahanmuuttovirasto on myöntänyt lyhyen olemassaolonsa aikana yhteensä 1650 työlupaa, joissa Northvolt on ilmoitettu työnantajaksi, mikä on enemmän kuin mikään muu vastaava yritys Ruotsin historiassa.

Yksi heistä on nigerialainen Adesola Oguntuyi, joka työskentelee edelleen miehensä Akinolan kanssa vuorotöissä tehtaalla – joka on nykyään konkurssipesän hallussa.

”En olisi ikinä uskonut, että näin kävisi”, hän kertoo SVT:lle niin sanotussa nyyhkytarinassaan.

Ruotsin maahanmuuttoviraston sääntöjen mukaan kolmannesta maasta kotoisin olevan henkilön on löydettävä uusi työpaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä, ja palkan on vastattava vähintään 80 prosenttia ammatin mediaanipalkasta.

Tämä on todellisuutta, joka on nyt lähestymässä yli kolmannesta Northvoltin henkilöstöstä Skellefteåssa.

Northvoltin lupaus valmistaa akkuja saman katon alla, täysin riippumattomana Kiinasta, ei koskaan toteutunut – mutta se vaikutti siihen, että oleskelulupia myönnettiin ennätysmäärä.

Lähde: SVT

