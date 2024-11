Nyt voit äänestää vuoden antisemitistiä!

Stop Antisemitism-järjestö on avannut äänestyksen vuoden 2024 antisemitistin valitsemiseksi.

Kymmenen ”finalistia” sisältävällä listalla pyritään antamaan tunnustusta henkilöille, jotka ovat järjestön mukaan levittäneet antisemitististä retoriikkaa vuoden aikana.

Ehdokkaiden joukossa on poliitikkoja, aktivisteja ja julkisuuden henkilöitä, joita syytetään antisemitismin lisääntymisen edistämisestä lausunnoillaan ja toimillaan.

Ruotsissa erottuu erityisesti yksi nimi – ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Tässä lausunnossa sanotaan hänestä näin:

”Greta Thunberg on muuttanut ilmastoaktivisminsa foorumiksi juutalaisvihalle. Lokakuun 7. päivän verilöylyn jälkeen hän on osallistunut mielenosoituksiin pukeutuneena palestiinalaisten huiviin ja ilmaissut halveksuntaa juutalaisvaltiota kohtaan. Mielenosoituksissa ”murskatkaa sionismi” -huuteluista israelilaisiin Euroviisukilpailijoihin kohdistuviin hyökkäyksiin Thunbergin aktivismi auttaa nyt lietsomaan vihamielisyyttä juutalaisia kohtaan.”

Toinen ehdokas on Yhdysvaltain kongressiedustaja Cori Bush, jonka lausuntoja Hamasin 7. lokakuuta tekemän iskun jälkeen on arvosteltu.

Muita mainittuja profiileja ovat muun muassa vaikuttaja Hasan Piker, MMA-ottelija Jake Shields, pokeriammattilainen Dan Bilzerian, konservatiivinen kommentaattori Candace Owens ja näyttelijä-elokuvatuottaja John Cusack. Stop Antisemitism-järjestön mukaan he ovat käyttäneet alustojaan disinformaation, salaliittoteorioiden ja antisemitistisen propagandan levittämiseen.

”Tämä on valtava kunnia ja toivottavasti voitan Vuoden antisemitisti 2024”, kirjoittaa kamppailulajilegenda Jake Shields ehdokkuudestaan.

Sekä Jake Shields että Dan Bilzerian kehottavat kannattajiaan äänestämään heitä.

Guys I don’t normally ask you to do things, but this is important, plz go vote for me https://t.co/sACLPqRV5Q

Bassem Youssef, joka on myös ehdolla, kirjoittaa olevansa ”murtunut”, jos hän ei voita:

Guys please don’t let @RealCandaceO or @DanBilzerian beat me in this. An Arab should win this people . Also don’t vote for @hasanthehun , too much of a good hair , he is too handsome, he can’t win good hair AND this vote . Too unfair . I will be devastated if I lost to… https://t.co/1iScbzBT8T

