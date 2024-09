Päiväkodin paikalle rakennettiin maahanmuuttajien konttikylä: ’Me kaikki pelkäämme puukottajia!’

”Tänne suunniteltiin aikoinaan päiväkotia – nyt meillä on pakolaiskylä”, sanoi eräs paikallinen asukas.

Saksalaisessa kaupungissa sijaitseva, lasten päiväkodille varattu alue on muutettu maahanmuuttajien konttikyläksi, mikä on johtanut päätöksestä raivostuneiden paikallisten asukkaiden vastalauseisiin.

Ylä-Baijerissa sijaitsevan Kirchheimin noin 150 asukasta lähti viikonloppuna kaduille vastustamaan turvapaikanhakijoiden majoitusta, joka koostuu 32 kaksikerroksisesta kontista, joihin sijoitetaan 192 turvapaikanhakijaa.

Majoituspaikkojen pitäisi olla käytettävissä lokakuun puolivälistä alkaen.

Paikalliset viranomaiset hämmästyivät asukkaiden reaktiosta, kun heidät kutsuttiin tutustumaan paikan päälle uuden asuinalueen keskelle sijoitettuun majoituspaikkaan. Rakennukset rajoittuvat suoraan paikallisten rivitalojen puutarhoihin.

”Tänne suunniteltiin aikoinaan päiväkotia – nyt meillä on pakolaiskylä”, sanoi asukas Helga Bauer Münchner Merkurille.

”Kukaan ei halua tällaista laitosta talonsa eteen. Me kaikki pelkäämme puukottajia”, lisäsi Reinhard Bauer, toinen huolestunut paikallinen.

Alun perin paikalle suunnitellun päiväkodin rakentamista on lykätty toistaiseksi, ja paikalliset odottavat, että ehdotus hylätään kokonaan kun tilalle on rakennettu puolivakituinen turvapaikka-asuntola.

Paikallispoliitikot, kuten piirikunnanjohtaja Christoph Göbel, ovat luvanneet, että ukrainalaiset pakolaisperheet asuvat rakennuksissa vain vuoden 2026 loppuun asti, mutta ei ole mitään takeita siitä, ketkä tulevat uusiksi naapureiksi sen jälkeen.

”Meillä on paljon pakolaisia Saksassa ja Münchenin alueella. Se on tosiasia”, Göbel sanoi yleisölle. ”Se maksaa valtavasti rahaa, en nauti siitä, mutta minun on tehtävä se.”

”Sanoimme jo, että olemme saavuttamassa rajamme. Pakolaisia on nyt 8 000, ja vuonna 2025 meidän on tehtävä lisää tilaa 2 000:lle tulijalle. Meillä on nyt 266 kiinteistöä alueella ja tarvitsemme kiireellisesti lisää uusia tiloja”, hän lisäsi.

Paikalliset eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita siitä, että ukrainalaisista tulee ainoita asukkaita.

”Tiedän varmasti, että syyrialaisia ja afganistanilaisia tulee”, sanoi eräs mielenosoitukseen osallistunut.

”Bussilasteittain syyrialaisia ja afganistanilaisia tulee taatusti!”, huusi toinen. ”Siellä on joukko nuoria miehiä, jotka ovat kyllästyneitä eivätkä tiedä, miten päivittäin aikansa kuluttaisivat”, he lisäsivät.

Muutos on viimeisin pitkässä luettelossa saksalaisista kaupungeista, joihin on tulvinut uusia maahanmuuttajia vastoin kaupunkien suostumusta.

Juuri viime viikolla mielenosoittajat kokoontuivat Seeonin piirikunnan valtuustotalolle, jossa he ilmaisivat raivonsa suunnitelmista tuoda maahan 500 maahanmuuttajaa, joiden osuus kaupungin 4 000 asukkaasta olisi yli 10 prosenttia.

Lähde: Münchner Merkur, Remix News

