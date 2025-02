Ruotsin poliisiylijohtaja: ”Olemme onnistuneet pysäyttämään väkivallan aallon”

Ruotsia vuoden alussa ravistellut väkivallan aalto on nyt peruttu. Näin sanoo Ruotsin poliisiylijohtaja Petra Lundh SVT:n Morgonstudion-ohjelmassa. Avainasemassa ovat tiukempi poliisitoiminta ja pomminvalmistajien vastaiset toimet.

Tammikuussa Ruotsissa tehtiin peräti 32 pommi-iskua, minkä vuoksi hallitus kutsui tilannetta ”uudeksi väkivallan aalloksi”.

Pääministeri Ulf Kristersson (M) kutsui pommi-iskuja jopa ”kansalliseksi terrorismiksi”, ja hallitus kiirehti ottamaan käyttöön uusia lakeja lasten salaisista säilöönotoista.

Mutta nyt poliisi sanoo, että tilanne on hallinnassa – toistaiseksi.

”Olemme onnistuneet pysäyttämään väkivallan aallon, siltä kuin se näyttää tässä ja nyt”, sanoo poliisiylijohtaja Petra Lundh SVT:ssä, mutta toteaa, että tulevaisuudessa on odotettavissa lisää väkivallan aaltoja.

Hänen mukaansa poliisi on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin, kuten ratsioihin pomminvalmistajia vastaan, joilla on ollut havaittavissa oleva vaikutus. Myös Tukholmassa poliisi on tehostanut toimiaan väkivallan lopettamiseksi.

”Lähitulevaisuudessa on myös onnistuttu saamaan kiinni yksi pomminvalmistuksen taustavoimista. Eli ne, jotka rakentavat ja kokoavat näitä pommeja”, sanoo Tukholman eteläisen poliisialueen apulaispäällikkö Max Åkervall.

Tammikuun lopussa Åkervall sanoi, että poliisi oli jo onnistunut estämään yhtä monta iskua kuin oli todellisuudessa tapahtunut. Tämä suuntaus näyttää nyt jatkuneen, ja poliisin mukaan tilanne on vakiintunut alkuvuoteen verrattuna.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: