Southportin lastenmurhaaja sai 52 vuoden vankeusrangaistuksen – ”Olen niin iloinen, että nuo lapset ovat kuolleet”, sanoi Rudakubana

Axel Rudakubana, joka tappoi kolme yrittäessään murhata 26 nuorta tyttöä Taylor Swift -teemaisessa tanssijuhlassa viime vuonna, ”istuu melkein koko elämänsä vankeudessa”. Ei kuitenkaan koko elämäänsä, koska hän oli murhien tekohetkellä vain muutamia päiviä alle 18-vuotias.

Tuomari Justice Goose langetti ruandalaista syntyperää olevalle lastenmurhaaja Axel Rudakubanalle vähintään 52 vuoden vankeusrangaistuksen ja totesi, että jos hän ei olisi ollut 17-vuotias aloittaessaan hyökkäyksensä, hänelle olisi varmasti langetettu harvinainen täysi elinkautinen. Tämä tarkoittaa, että mikäli valitus ei edisty, Rudakubana ei pääse ehdonalaiseen vapauteen 52 vuoteen, ja tuomarin sanojen mukaan silloinkin: ”hän istuu lähes koko elämänsä vankeudessa”.

”Pidän tällä hetkellä todennäköisenä, että häntä ei koskaan vapauteta, ja hän tulee olemaan vangittuna koko elämänsä ajan”, tuomari sanoi.

Rudakubana tuomittiin 18 vuodeksi myös yrityksestä tappaa kahdeksan muuta lasta ja 16 vuodeksi yrityksestä murhata kaksi aikuista, jotka yrittivät suojella lapsia. Muissa syytekohdissa hänet tuomittiin 18 kuukaudeksi teräaseen hallussapidosta, 12 vuodeksi biotoksiini risiinin valmistamisesta ja 18 kuukaudeksi Al-Qaidan koulutusoppaan digitaalisen kopion hallussapidosta.

Britannian lainsäädännössä nämä rangaistukset suoritetaan kuitenkin ”rinnakkain”, eli ne eivät kerrytä vankeusrangaistusta. Varsinainen tuomio on silti vain 52 vuotta.

Rudakubana ei ollut paikalla oikeudessa, kun hänen tuomiotaan luettiin, sillä hän oli keskeyttänyt käsittelyn toistuvasti koko päivän väittäen, ettei ollut syönyt kymmeneen päivään ja tunsi olonsa huonoksi. Hänet poistettiin salista.

Oikeus kuuli ensimmäistä kertaa hyökkäyksen kauhistuttavat uudet yksityiskohdat

Oikeus ei koskaan kuullut koko juttua, koska Rudakubana tunnusti syyllisyytensä vasta viime hetkellä. Southportin hyökkäyksen kauhistuttavat uudet yksityiskohdat olivat nyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa, kun syyttäjä luki ne oikeudessa ja tuomari Goose esitti niistä yhteenvedon tuomiossaan.

Aiemmin oli jo tiedetty, että Rudakubana oli puukottanut uhreja useita kertoja sen jälkeen, kun hän oli matkustanut lasten tanssijuhlaan. Oikeudessa paljastui, että ainakin yhdessä tapauksessa Rudakubana oli pyrkinyt katkaisemaan lapsiuhrinsa pään veitsellä.

Yhteenvetona tuomari Goose totesi seitsemänvuotiaan Elsie Dot Stancomben kuolemasta, että hän joutui kärsimään ”vähintään 85 terävällä voimalla aiheutettua vammaa päähän, kasvoihin, kaulaan, vartaloon ja yläraajoihin”. Hänen kuolemansa aiheutettiin vakavalla voimankäytöllä”.

Kuusivuotiaan Bebe Kingin kuolemasta tuomari totesi, että Rudakubana ”aiheutti vähintään 122 terävän voiman aiheuttamaa vammaa päähän, kasvoihin, kaulaan, vartaloon ja yläraajoihin. Patologi katsoi, että Rudakubana oli yrittänyt katkaista hänen päänsä. Hän päätteli, että hänen tappamiseensa käytettiin brutaalia voimaa”.

Yhdeksänvuotiaan Alice da Silva Aguiarin kuolemasta tuomari Goose sanoi, että Rudakubanan murhatessa häntä hänelle aiheuttamiin vammoihin kuului muun muassa ”iskuvammat päähän ja neljä puukoniskua selkään, jotka aiheuttivat huomattavia sisäisiä vammoja. Vaikka hän onnistui pakenemaan rakennuksesta, hän lyyhistyi, ja kaikesta lääketieteellisestä avusta huolimatta hän kuoli sairaalassa”. Alicea puukotettiin niin voimakkaasti, että kahdessa tapauksessa veitsi leikkasi hänen kylkiluunsa.

Tuomari sanoi:

”…hänen mielessään oli aikomus murhata niin monta heistä kuin hän fyysisesti pystyi. Hän halusi toteuttaa viattomien, iloisten, pienten tyttöjen joukkomurhan, ja noin 15 minuutin aikana hän tappoi raa’asti kolme heistä ja yritti tappaa kahdeksan muuta sekä kaksi aikuista, jotka yrittivät estää häntä.

… Rudakubanalla oli vakiintunut ja päättäväinen aikomus toteuttaa nämä rikokset, ja jos hän olisi pystynyt siihen, hän olisi tappanut jokaisen lapsen, kaikki 26 lasta… Vain se, että jotkut onnistuivat pakenemaan, esti monien muiden murhaamisen.”

Oikeudelle näytettiin turvakameran kuvamateriaalia hyökkäyksestä, joka oli ajoittain niin kuvauksellinen, että yleisölehterillä istuneet ihmiset itkivät. Eräänä hetkenä rakennuksen ulkopuolelta kuvattu kamera näytti, kuinka lapsivirta pakeni paikalta, mutta Rudakubana tarttui yhteen heistä ja veti hänet takaisin sisälle, ja puukotti häntä.

Rudakubana oli vahingoniloinen murhista

Ensimmäistä kertaa paljastui myös, että pidätyksensä jälkeen Rudakubana oli vahingoniloinen murhista. Hän sanoi poliisivankilassa:

”Olen iloinen, että nuo lapset ovat kuolleet, se tekee minut onnelliseksi. En välitä, tunnen itseni neutraaliksi.

…On hyvä, että nuo lapset ovat kuolleet

…Kirjaimellisesti, on niin hyvä, että nuo lapset ovat kuolleet, kuusivuotiaat

…Olen niin iloinen, että lapset ovat kuolleet, niin iloinen. Niin iloinen, kuusivuotias. On hyvä, että he ovat kuolleet, kyllä”.

Tuomioistuin oli lisäksi kuullut, että Rudakubana oli pitkään ollut kiinnostunut kansanmurhasta, että hän oli toistuvasti kantanut puukkoa koulussa ja aikonut käyttää sitä, koska uskoi joutuneensa ”rasistisen” kiusaamisen kohteeksi, ja että hänellä oli kotonaan Al-Qaidan koulutuskäsikirja ja voimakasta biotoksiinia, risiiniä. Tuomari sanoi, että Rudakubanan entinen opettaja oli kuvaillut, kuinka Rudakubana ”uhkaili niitä, jotka hänen mielestään olivat tehneet hänelle vääryyttä”. Ilman täyttä oikeudenkäyntiä ei kuitenkaan koskaan selvitetty, miksi Rudakubana tunsi nuorten tyttöjen tehneen hänelle vääryyttä.

Hyökkäykseen liittyy yhä kysymys siitä, oliko kyseessä terroriteko. Tuomari sanoi tuomiossaan, että koska kruunun syyttäjälaitos oli päättänyt olla kutsumatta sitä terrorismiksi, ei hänkään voinut sitä kutsua. Tuomari vakuutti kuitenkin pitävänsä sitä yhtä vakavana kuin terrorismia. Hän kertoi oikeudelle:

”Syyttäjä on tehnyt selväksi, että nämä menettelyt eivät olleet terrorismilainsäädännössä tarkoitettuja terroritekoja, koska ei ole todisteita siitä, että Rudakabanan tarkoituksena olisi ollut edistää poliittisia, uskonnollisia, rodullisia tai ideologisia tavoitteita. Minun on hyväksyttävä tämä päätelmä. Mielestäni hänen syyllisyytensä tähän äärimmäiseen väkivaltaan on kuitenkin vakavuudeltaan verrattavissa terroristimurhiin, olipa hänen tarkoituksensa mikä tahansa.”

Lähde: Breitbart

