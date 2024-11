Suomen kansalainen valittiin yksipuolisesti itsenäiseksi julistautuneen Somalimaan presidentiksi

Abdirahman Mohamed Abdullahi voitti viime viikon vaalit selvällä erolla yli 60 prosentin äänisaaliilla. Hänen päävastustajansa olivat istuva presidentti Muse Bihi ja toinen Suomen kansalainen, Ucid-puolueen Faysal Ali Warabe.

Entinen vasemmiston kansanedustaja Suldaan Said Ahmed, joka toimii Suomen ulkoministerin erityisedustajana rauhanvälityksessä Afrikan sarven alueella, kertoo asiasta myös X-viestipalvelussa.

Congratulations to @Abdirahmanirro on winning the #Somalilandelections! I commend Somaliland’s exemplary democracy and thank the @SLNECHQ.

I hope for a peaceful transfer of power and look forward to working with you, Mr. President-elect, in promoting peace and dialogue. pic.twitter.com/Peqe2ozBZF

— Suldaan Said Ahmed (@suldaansaid) November 19, 2024