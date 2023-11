Transsukupuoliseksi identifioitunut mies, joka uhkasi tappaa ja raiskata lapsia joutui syytteeseen – suunnitteli kopiomurhaa Nashvillen kouluammuskelusta

Reduxx uutisoi aiemmin, että Alexia Willie (ent. Jason Lee Willie) pidätettiin 14. elokuuta Perryn piirikunnassa Illinoisin osavaltiossa sen jälkeen, kun Springfieldin alueen FBI sieppasi ”epäilyttävänä” pitämänsä livestriimin sosiaalisessa mediassa.

Striimissä Willieksi myöhemmin tunnistettu henkilö esitti useita huolestuttavia uhkauksia kouluja ja paikallisia lapsia kohtaan. Hän viittasi erityisesti siihen, että meneillään oli juoni kouluammuskelun toteuttamiseksi, vaikkei yksittäistä oppilaitosta nimetty.

Reduxx has learned that a trans-identified male was arrested in Illinois after threatening to commit a school shooting and murder children.

Police say Jason ”Alexia” Willie took inspiration from the Nashville shooting that left 6 dead in March.https://t.co/TmiUN0DdP2

— REDUXX (@ReduxxMag) October 16, 2023