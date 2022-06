Maahanmuuttovirasto perustaa jälleen uusia vastaanottokeskuksia 10.6.

Maahanmuuttovirasto valmistelee uusien vastaanottokeskusten perustamista, koska Ukrainasta paenneiden majoitustarve on Suomessa kasvanut, kerrotaan Maahanmuuttoviraston julkaisemassa tiedotteessa.

Vastaanottokeskusten lisäksi Maahanmuuttovirasto voi perustaa yksityismajoituksen palvelupisteitä, josta itse majoituksensa järjestävät turvapaikan tai tilapäisen suojelun hakijat saavat vastaanottopalvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut ja vastaanottorahan. Suuri osa Ukrainasta paenneista on majoittunut yksityismajoitukseen.

Osa uusista vastaanottokeskuksista on jo toiminnassa olevien vastaanottokeskusten sivutoimipisteitä. Maahanmuuttovirasto jatkaa myös vastaanottokeskuspaikkojen lisäämistä jo toiminnassa oleviin vastaanottokeskuksiin.

Maahanmuuttovirasto vastaa vastaanottojärjestelmän toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Maahanmuuttoviraston omat vastaanottokeskukset sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa (Joutseno) ja Oulussa. Muita vastaanottokeskuksia ylläpitävät järjestöt, kunnat ja yritykset.

Uudet vastaanottokeskukset, tilanne 10.6.2022

– Imatran vastaanottokeskus, Suomen Punainen Risti (SPR), 250 paikkaa. Toiminta alkaa 1.6.2022.

– Kyyhkylän vastaanottokeskus, Mikkeli, Wellbeing365 Oy, 200 paikkaa. Toiminta alkaa 13.6.2022.

– Loviisan vastaanottokeskus, Hemcare Oy, 270 paikkaa. Toiminta alkaa 14.7.2022.

Ahvenanmaalle on avattu ensimmäinen vastaanottokeskus

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ahvenanmaalla järjestetään vastaanottotoimintaa. Ahvenanmaan vastaanottokeskus aloitti toimintansa 6.6.2022. Vastaanottokeskus perustettiin, koska Ahvenanmaalle on majoittunut Venäjän hyökkäyksen takia noin 250 Ukrainasta paennutta henkilöä. Ukrainasta paenneiden majoituksen ja vastaanottopalveluiden tarve on kasvanut Suomessa.

– Olemme kevään aikana perustaneet 49 uutta vastaanottokeskusta ja toimipistettä ympäri Suomea ja nyt historiallisesti myös ensimmäistä kertaa Ahvenanmaalle, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Suuri osa ukrainalaisista asuu yksityismajoituksessa, eli on järjestänyt itse majoituksensa esimerkiksi sukulaisten tai vapaaehtoisten luona. Myös yksityismajoituksessa asuvat turvapaikan- tai tilapäisen suojelun hakijat saavat vastaanottopalvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut ja vastaanottorahan vastaanottokeskuksesta.

Ahvenanmaan vastaanottokeskus on Turun vastaanottokeskuksen sivutoimipiste ja sitä ylläpitää Suomen Punainen Risti.

– Yhteistyömme Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja Suomen Punaisen Ristin kanssa on ollut erittäin hyvää ja toimivaa. Haluamme myös kiittää kaikkia vapaaehtoisia, jotka ovat majoittaneet ukrainalaisia Ahvenanmaalla tähän asti, kertoo tulosalueen johtaja Rafael Bärlund. Bärlund toimii Maahanmuuttoviraston yhteyshenkilönä viraston ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen välillä.

Lisätietoa:

– Perustietoa migri.fi-sivuilla majoittumisesta vastaanottokeskukseen ja majoittumisesta yksityismajoitukseen

– Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ukrainalaisten majoituksesta

