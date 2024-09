Machete-isku poliisiasemalle: Saksan poliisin erikoisjoukot estivät verilöylyn

Seuraava maahantunkeutujan tekemä hyökkäys: Rheinland-Pfalzin osavaltiossa 29-vuotias mies rynnäköi aamulla poliisiasemalle macheten kanssa ja halusi tappaa poliiseja. Vain turvalukko ja erikoisjoukot pelastavat poliisit.

Perjantaiaamuna vain oven turvalukko esti ilmeisesti verilöylyn Linz am Rheinin poliisiasemalla. 29-vuotias albanialaismies ryntäsi Rheinland-Pfalzin osavaltiossa sijaitsevan kaupungin poliisiasemalle kello 2.40 macheten kanssa ja uhkasi poliisin tiedottajan Jürgen Fachingerin mukaan ”tappaa kollegansa poliisiasemalla”.

Kuitenkin vain ensimmäinen kahdesta ovesta aukesi. Poliisien on painettava nappia toisen oven avaamiseksi. Eivätkä he sitä tehneet. Päinvastoin: he lukitsivat myös ensimmäisen oven, joten hyökkääjä jäi kahden oven väliin.

Erikoisjoukot rynnäköivät poliisiasemalle

Kaikki poliisien sisäpuhelimen kautta esittämät vetoomukset, joilla hyökkääjä yritettiin saada tajuamaan toivoton tilanteensa, olivat turhia. Maahantunkeutuja jatkoi väkivaltaisia uhkauksia ja oli erittäin aggressiivinen.

Tämän jälkeen Linzin poliisit pyysivät Koblenzista apua Spezialeinsatzkommandolta (SEK), Saksan poliisin erikoisjoukoilta. Erikoisjoukot rynnäköivät turvaovelle kaksi tuntia myöhemmin. He lamauttivat maahantunkeutujan taserilla ja pidättivät hänet.

Albanialaismies loukkaantui poliisin tiedottajan mukaan lievästi. Mies on pidätettynä. Syyttäjänvirasto päättää myöhemmin, hakeeko se pidätysmääräystä.

Lähde: Junge Freiheit

