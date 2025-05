Ruotsi haluaa sallia alaikäisten salakuuntelun ilman perusteltua syytä

Keskustaoikeistolaisen hallituksen toimenpiteellä pyritään katkaisemaan lasten ja nuorten värväys jengeihin.

Ruotsin hallitus ehdotti keskiviikkona, että Ruotsin ”lapsisotilaiden” suhteen toteutettavassa jyrkässä toimenpiteessä sallittaisiin ilman lupaa tapahtuva salakuuntelu ja salaiset pakkokeinot alaikäisiä, alle 15-vuotiaita lapsia vastaan, mikä on nykyisin kiellettyä. Yksityisyyden suojaa koskevat huolenaiheet näyttävät jäävän taka-alalle maan epätasaisessa jengirikollisuuden vastaisessa taistelussa.

Hallituksen oma tutkija suositteli, että luvattomat salakuuntelut rajoitettaisiin turvallisuuspalvelu Säpoon, mutta hallitus ja ruotsidemokraatit vaativat, että myös tavallisella poliisilla pitäisi olla nämä valtuudet jengeihin liittyvissä tapauksissa, kuten murhissa, laajamittaisissa yleisötuhoissa ja vakavissa aserikoksissa.

”Ehdotus on kauaskantoinen. Sen taustalla on kuitenkin yhteiskunnallinen kehitys”, oikeusministeri Gunnar Strömmer sanoi lehdistötilaisuudessa. ”Kyse on rikosten ehkäisemisestä, mutta myös rikosten takana olevien henkilöiden tavoittamisesta ja valvonnasta lasten matkapuhelinten avulla.”

Ruotsissa rikolliset maahanmuuttajajengit värväävät alaikäisiä rikolliseen toimintaan – myös murhiin – koska vaikka heidät tuomittaisiinkin, heidän tuomionsa ovat lieviä ja määräaikaisia. Viime vuonna ”lapsisotilaat” ovat tehneet väkivaltarikoksia naapurimaissa Norjassa ja Tanskassa.

Ruotsin Uppsalassa poliisilla on tällä hetkellä vangittuna 16-vuotias, jota epäillään kolmen nuoren murhaajaksi parturiliikkeessä keskiviikkona. Myös ammuskelulla uskotaan olevan yhteyksiä jengitoimintaan.

Lähde: European Conservative

