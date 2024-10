Nämä ovat ”ruotsalaisia” lapsisotilaita, jotka suorittivat salamurhatehtäviä Tanskassa

Kevään ja kesän aikana Öresundin silta on ollut Ruotsista Tanskaan suuntautuvan alaikäisten rikollisjengien jatkuvan virtauksen kohteena.

Ruotsin maahanmuuttajien rikollisjengiläiset on värvätty maksua vastaan tekemään vakavia väkivallantekoja naapurimaassa Tanskassa. Nyt syytteeseen on asetettu kaksi näistä ”lapsisotilaista”, joiden on tiedotusvälineissä väitetty olevan ruotsalaisia, mutta joilla molemmilla on maahanmuuttajatausta.

Tämä on ensimmäinen oikeudenkäynti sarjassa, joka liittyy Tanskassa tänä keväänä ja kesänä tapahtuneeseen väkivalta-aaltoon, johon syylliset ovat kotoisin salmen takaa. Syytetyt ovat 16-vuotiaat Leandro De Jesus Ramos, 16, ja Davud Skrijelj, 16.

He ovat kaksi nuorta jengirikollista, joita Tanskan sosiaalidemokraattien oikeusministeri Peter Hummelgaard kutsui ”lapsisotilaiksi” kehottaessaan Ruotsia ”siivoamaan sotkunsa”, joka aiheuttaa nyt vakavia ongelmia vakavan rikollisuuden kanssa myös Tanskan maaperällä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun eteläinen naapuri arvostelee Ruotsia.

Kaksi maahanmuuttajataustaista nuorta miestä, joita nyt syytetään murhan valmistelusta ja salaliitosta, sitoutuivat matkustamaan Kööpenhaminaan maksua vastaan murhatehtävän suorittamisesta. Kysyttäessä nämä kaksi palkkamurhaajiksi palkattua väittivät kuitenkin, ettei heitä houkutellut raha eikä empatian puute. Sen sijaan kaksikko väittää, että he ”eivät uskaltaneet sanoa ei”, kun heille tarjottiin murhatoimeksiantoa.

Mainostivat helppoa rahaa murhasta

Nuoret haluavat myös, että poliisi ja oikeus uskovat, että heillä ei ole aavistustakaan siitä, kuka chat-sovellus Signalissa olevan peitenimen ”Gerilla Monkey” takaa värväsi heidät tekemään gangsterimurhan, eikä siitä, miksi heitä pyydettiin. Siitä huolimatta kaksikko ryhtyi nopeasti suunnittelemaan murhaa yksityiskohtaisesti.

Samaan aikaan he mainostavat ”Gerilla Monkeytä” ystäville ja tuttaville henkilönä, johon voi ottaa yhteyttä, jos haluaa ansaita 150 000 Tanskan kruunua/ henkilö.

He eivät näe mitään outoa siinä, että ”työ” koostuu murhien tekemisestä, mutta korostavat, että olosuhteet ovat todella hyvät, koska toimeksiannon yhteydessä maksetaan majoitus ja ruoka Tanskassa: ”150k per nuppi, ilmainen ruoka ja ilmainen majoitus”.

Jälkikäteen he väittävät haastatteluissa, ettei kyse ollut lainkaan siitä, että he mainostivat helppoa rahaa vain painamalla aseen liipaisinta. Sen sijaan he sanovat haastatteluissa, että kyseessä oli tapa yrittää saada joku muu tekemään kyseinen murha: ”Halusin vain jonkun muun ottavan homman hoitaakseen, jotta minun ei tarvitsisi tehdä sitä”, sanoo yksi heistä poliisin kuulusteluissa.

Isä tiesi – ei tehnyt mitään

Kun tilanne tulee ajankohtaiseksi, 16-vuotiailla ei ole rohkeutta toteuttaa murhatehtävää, mutta heillä ei ole myöskään rohkeutta perääntyä, koska he joutuisivat vaikeuksiin. Näin he ainakin omien sanojensa mukaan kertoivat, mitä tapahtui, kun Leandron isä sai tietää, mitä hänen poikansa aikoi tehdä.

Leandro ja Davud päättävät kuitenkin toteuttaa suunnitelmat. Leandron on määrä matkustaa junalla Tukholmasta Malmöön, josta hän jatkaa matkaa Kööpenhaminaan. Sillä välin Leandron isä miettii, miten suhtautua saamaansa tietoon. Sen sijaan, että hän pysäyttäisi Leandron ja ottaisi yhteyttä poliisiin, hän antaa poikansa lähteä suorittamaan tehtävää ja soittaa ystävälleen keskustellakseen ajatuksistaan. Tämä kyseinen ystävä hälytti poliisille, joka pidätti kaksikon ennen kuin he ehtivät toteuttaa murhan.

Lokakuun 11. päivänä kaksikkoa syytettiin murhan valmistelusta ja salaliitosta. Davudin tapauksessa syyttäjä on varautunut siihen, että kyseessä voi olla avunanto ja yllytys. Oikeudenkäynti alkoi viime perjantaina.

Tunnustaa syyllisyytensä, mutta kiistää rikoksensa

Vaikka molemmat myöntävät tapahtuneen, he kiistävät kaikki rikokset. Leandron puolustusasianajajan Filippa Hjortzberg de Champsin mukaan kiistäminen perustuu siihen, että hänen päämiehensä ”oli uhkauksen alaisena eikä näin ollen toiminut vapaasta tahdostaan”. Södertörnin käräjäoikeuden tehtävänä on nyt arvioida, voidaanko vastaajien kertomusta uskoa.

Tapaukseen liittyy myös 14-vuotias tyttö, joka oli mukana lähettämällä Leandrolle rahaa ja suunnittelemalla matkustavansa hänen kanssaan Kööpenhaminaan tukemaan häntä ja tarjoamaan seuraa murhan tapahtumahetkellä. Koska tyttö ei ole täysi-ikäinen, hän kuuluu syytteen soveltamisalan piiriin, ja on sen sijaan ollut niin sanotun todistelumenettelyn kohteena, jossa tehdyt rikokset voidaan todeta, mutta rangaistusta ei määrätä.

Kritiikkiä harhaanjohtavasta median uutisoinnista

Ruotsin tiedotusvälineet, erityisesti verovaroin rahoitettu Ruotsin radio (Sverige Radio), ovat raportoineet tapahtumista tavalla, jota tutkintatyöhön perehtyneet pitävät harhaanjohtavana.

Ensinnäkin kahteen maahanmuuttajataustaiseen syytettyyn viitataan ”ruotsalaisina”. Toisaalta väitetään, että Ruotsin poliisi uskoo Leandron ja Davudin keksittyä tarinaa, jonka mukaan he päättivät tehdä palkkamurhan vain siksi, että ”rikollisryhmät uhkasivat tappaa heidät”.

Samnytt julkaisi ”ruotsalaisten” kuvan ilman maahanmuuttajataustaisten syytettyjen kasvojen pikselöintiä:

Lähde: Samnytt

