Ruotsin hallituksen skenaario: Maahamme ”hyökättäisiin ensimmäiseksi” kolmannessa maailmansodassa

Ruotsin hallituksen kehittämässä suuressa sotaskenaariossa venäläiset ”likvidoivat” Ruotsin poliittisen ja sotilaallisen johdon, suuri määrä siviilejä kuolee ja infrastruktuuri pommitetaan palasiksi. Samaan aikaan puolustusministeri Pål Jonson (M) torjuu jyrkästi kaikenlaiset rauhanomaiset ratkaisut Venäjän kanssa.

”Venäjä on se, joka hyökkää ja miehittää muita maita”, hän sanoo.

Ruotsin Nato-jäsenyyden jälkeen Tidön hallitus on nyt ensimmäistä kertaa ilmaissut selkeämmin aikomuksensa, että Ruotsi osallistuu tulevaan Yhdysvaltojen johtamaan suursotaan Venäjää vastaan.

Hallitus on laatinut raportin ”Kraftsamling” (suom. Voimien kerääminen), jota väestönsuojeluministeri Carl-Oskar Bohlin (M) kutsuu ”aiemmin ajattelemattomiksi skenaarioiksi, kuten kohonnut valmiustila ja lopulta sota”.

Siinä todetaan, että ”Nato-jäsenyys tarkoittaa, että Ruotsi voisi olla Venäjän ensimmäinen kohde”.

”Suuri konflikti voisi alkaa hyökkäyksellä Ruotsiin. Hyökkäyksen tavoitteena voisi olla myös estää Ruotsia avustamasta muita liittolaisia”, raportissa sanotaan.

Ministerien likvidointi

Viime torstaina Studio Ett haastattelussa puolustusministeri Pål Jonson korosti, että ainoa näissä skenaarioissa kaavailtu vihollinen on Venäjä.

”Ei ennen kaikkea, vaan ainoastaan. Venäjä on Ruotsin ainoa mittava vastustaja. Se on tilanne, ja se on myös Naton arvio”, hän sanoo.

Raportissa kuvataan muun muassa, miten ”avainhenkilöt voidaan likvidoida koko yhteiskunnassa” sodan sattuessa.

”Nämä ovat kokonaispuolustuksen avainhenkilöitä, mukaan lukien ministerit ja hallituksen virkamiehet”, Jonson selittää ja viittaa siihen, että Venäjällä on sanottu olleen tällaisia suunnitelmia Ukrainan osalta.

Mistä Ruotsin hallitus sai nämä tiedot, on hieman epäselvää. Esimerkiksi Ukrainan sodassa sekä Venäjä että Ukraina ovat täysin välttäneet hyökkäämästä vihollisensa poliittista johtoa vastaan ja sen sijaan varmistaneet, että vain väestö kantaa sodan tappiot.

Tämä yhteistyö on toiminut lähes moitteettomasti, ja kun Donbassin sotatoimet käynnistyivät vuonna 2014, Vladimir Putinin ja Ukrainan silloisen presidentin Petro Poroshenkon nähtiin jopa pelaavan jalkapalloa yhdessä, kun heidän sotilaansa tappoivat toisiaan Luhanskissa ja Donetskissa.

Samanlainen järjestelmä otettiin käyttöön toisen maailmansodan aikana, jolloin vallanpitäjät istuivat ulkomailla ja johtivat vastarintaliikkeen maanpakoon moniin maihin vain palatakseen ja riisuttuaan vastarintaliikkeen aseista sodan päätyttyä. Riippuen siitä, kummalle puolelle rautaesirippua maa päätyi, aseistariisunta toteutettiin Yhdysvaltojen tai Neuvostoliiton tuella.

Yhteiskunnan romahdus ja pakolaiskriisi

Hallitus odottaa myös suurta määrää siviiliuhreja ja tuhoisia seurauksia infrastruktuurille, kuten kodeille ja kouluille, joita voidaan pommittaa tulevassa sodassa. Siviilit voivat joutua lähtemään kodeistaan taistelujen vuoksi tai humanitaarisista syistä, mikä voisi johtaa suureen sisäiseen pakolaiskriisiin Ruotsissa. Kriittiset yhteiskunnalliset toiminnot, kuten terveydenhuolto, liikenne, energia- ja vesihuolto, voisivat häiriintyä, mikä johtaisi huomattaviin humanitaarisiin tarpeisiin; ja sähköinen viestintä voisi häiriintyä.

Rauhan puolesta toimiminen tai rauhanomainen diplomaattinen suhde Venäjään ei kuitenkaan tule lainkaan kysymykseen. Puolustusministerin mukaan se ei ole edes vaihtoehto Tidön hallitukselle.

”Venäjä on se, joka hyökkää ja miehittää muita maita ja rikkoo järjestelmällisesti kansainvälistä oikeutta. Venäjä ei ole osoittanut halukkuutta poliittiseen vuoropuheluun ja sovintoon. Paras tapa elää rauhassa on rakentaa vahvempi sotilaallinen pelotekyky tässä vakavassa tilanteessa”, sanoo Jonson Studio Ett haastattelussa.

Lähde: Sveriges Radio, Fria Tider

