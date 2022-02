Syöpäpotilaiden saattokodista mustien kulttuurikeskus

Esa Paloniemi

Kanadan Black Lives Matter on ostanut Toronton keskustasta aiemmin syöpäpotilaiden saattokotina toimineen rakennuksen kuudella miljoonalla eurolla. Alue ja kaupunki kuuluvat maailman kalleimpiin.

Kauppasumma on Black Lives Matter Global Network-säätiön yksityisiltä ihmisiltä keräämää rahaa sekä Toronton kaupungilta saatua tukea. Kanadan BLM oli kaupungin varoja hakiessaan tarkka, että lahjoitukseen ei liity rakennuksen käyttöä rajoittavia ehtoja, kuten sen avaaminen muillekin kuin mustille.

Noin 930 neliömetrin aiempi saattokoti on remontoitu ja siinä toimii mustille tarkoitettu Wildseed Centre of Art and Activism

Kotisivunsa mukaan Wildseed haluaa ”kasvattaa mustien radikaalia luovuutta” ja sen tiloissa järjestetään aktivistiryhmien kokouksia, taidenäyttelyitä sekä -performansseja ja keskus vuokraa työtiloja mustille yrittäjille. Suunnitelmissa on myös järjestää keskuksen pihapuistikossa häitä.

Toronton BLM on järjestön ensimmäinen kanadalainen osasto, joka omistaa omat toimitilat

Yhdysvalloissa Black Lives Matter- järjestöön liitetyt kiinteistökaupat eivät ole olleet onnistuneita. Eräs perustajajäsenistä osti kiinteistöjä kolmella miljoonalla eurolla, mutta omaan käyttöönsä. Patrisse Khan-Cullors erosi perustamastaan järjestöstä pian sen jälkeen kun tuli ilmi, että hän osti itselleen muun muassa suuren talon Kalifornian Topanga Canyonista noin 1,5 miljoonalla eurolla sekä kolme muuta kiinteistöä.

Lähde: News You Can Use