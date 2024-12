Syyrialaisklaani tuomittiin laajoista avustuspetoksista

Ruotsissa Södertäljessä asuvan syyrialaisperheen seitsemän jäsentä on tuomittu laajassa avustusskandaalissa. Asiasta päätti Södertäljen käräjäoikeus. Kuusi tuomituista tuomittiin vankeuteen. Heidän joukossaan on poliisi, asianajaja, lentäjä ja pankkivirkailija Syyrialaisklaani on huijannut veronmaksajilta kymmeniä miljoonia kruunuja useiden vuosien ajan.

Tuomion kohteena oleva Hannan suku on alun perin kotoisin al-Qamishlista Pohjois-Syyriasta. Syyrialainen perhe asettui Ruotsiin 1980-luvulla.

Vuonna 2008 perheen tuolloin 65-vuotias isä sai aivohalvauksen jälkeen oikeuden verorahoitteiseen avustukseen. Hänen viisi lastaan, Chadi, Firas, Ilham, Malek ja Ibtisam, työskentelevät kaikki isänsä veronalaisina omaishoitajina. Lopulta myös Ibtisamin aviomies Peter Yohanoun, joka on myös Syyriasta kotoisin oleva syyrialainen tuli mukaan omaishoitajaksi.

Epäilykset heräsivät

Mutta vuonna 2019 Södertäljen kunta epäili, että jokin on pahasti pielessä.

Chadi on nykyään Norwegianin lentäjä Oslossa, Firas työskentelee poliisina, Ilham on pankkivirkailija SEB:ssä, Malek on korkean profiilin asianajaja, joka on työskennellyt tuomarina Uppsalan käräjäoikeudessa, ja Ibtisam on farmaseutti Apoteketissä. Urastaan huolimatta he saivat edelleen suuria summia avustuksia kunnalta.

Poliisi Firas Hanna, lakimies Malek Hanna, lentäjä Chadi Hanna ja pankkivirkailija Ilham Hanna. Kuvan lähde: Samnytt.

Viisi lasta ei voinut mitenkään yhdistää kokopäivätyötään ja toimia isänsä omaishoitajina siinä määrin, mitä he ilmoittivat hoitotyöajastaan kunnalle ja sosiaalivakuutusvirastolle, kunta perustelee. Joissakin tapauksissa he ilmoittivat jopa 60 prosenttia säännöllisestä työajasta.

Lokakuussa 2019 syyrialaisesta perheestä tehtiin rikosilmoitus poliisille epäiltynä vakavasta petoksesta. Aloitettiin laaja tutkinta, jossa kartoitettiin kaikkien asianosaisten toimintaa. Missä heidän matkapuhelimensa olivat, mitä he julkaisivat sosiaalisessa mediassa ja mitkä olivat heidän aikataulunsa vakituisten työnantajiensa kanssa?

Kaikkea tätä verrattiin kunnalle lähetettyihin avustushakemusten kertomuksiin.

Laajamittainen huijaus

Esitutkinnan päätelmänä on, että kuusi syyrialaista huijasi avustuskorvauksilla. He lähettivät kuukausittain Ruotsin sosiaalivakuutusvirastolle laskut avustajakorvauksista, vaikka he eivät työskennelleet omaishoitajina.

Sen sijaan pääasiassa viiden lapsen äiti huolehti miehestään. Hän oli siten osallisena tutkinnassa, koska hänen epäillään helpottaneen lastensa petollista toimintaa.

Viime vuoden joulukuussa syytteet nostettiin kahdeksaa henkilöä vastaan: avustusta saavaa isää, hänen vaimoaan, viittä lasta ja hänen vävyään Peter Yohanounia vastaan.

Viime viikon torstaina heille annettiin tuomiot. Perheen äiti tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja päiväsakkoon osallisuudesta törkeään petokseen. Muut syytetyt tuomittiin vankeuteen useista vakavista etuusrikoksista.

Ilham Hanna tuomittiin kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen. Chadi Hanna tuomittiin puoleksitoista vuodeksi vankeuteen, Firas Hanna, Malek Hanna ja Ibtisam Hanna Yohanoun tuomittiin kahdeksi vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen ja Peter Yohanoun tuomittiin puoleksitoista vuodeksi vankeuteen.

Oikeus vapautti kuitenkin isän syytteistä. 81-vuotiaan miehen ei uskota olleen tietoinen lastensa käytöksestä.

Kuinka paljon syyrialaisklaanin on maksettava takaisin?

Vankeusrangaistuksen lisäksi syyrialaisklaani on tuomittu maksamaan Ruotsin sosiaalivakuutusvirastolle takaisin yhteensä lähes 6 miljoonaa kruunua (521 278 EUR). Maksuvelvollisuus on yhteisvastuullinen.

Lähde: Samnytt

