Vihreä kupla: 20 miljardia veronmaksajilta hiilidioksidin talteenottoon

Tukholman Exergi on saanut miljardin kruunun (87 milj. EUR) valtionavustuksen hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, ja sitä kutsutaan ”ruotsalaisen ja pohjoismaisen teollisuuden alkusysäykseksi”, kuten Northvoltia aikoinaan kutsuttiin.

Tukholman Exergin omistaa 50-prosenttisesti Tukholman kaupunki ja toisen puolen Ankhiale Bidco AB, joka on eurooppalainen sijoittajakonsortio. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttia Tukholman kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvalla tai kierrätetyllä energialla.

Tukholman Exergi on vuodesta 2019 lähtien työskennellyt Värtanin kaukolämpölaitoksen hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan parissa. Kun yritys on saanut veronmaksajilta yli 20 miljardia kruunua (1,7 miljardia EUR), on selvää, että siitä tulee Pohjois-Euroopan suurin hiilidioksidin talteenottolaitos.

”Tämä on ruotsalaisen ja pohjoismaisen teollisuuden alku”, Tukholman Exergin toimitusjohtaja Anders Egelrud sanoi valtion televisiolle.

Varastoidaan merenpohjan alle

Egelrudin mukaan kaksi kolmasosaa hankkeen toteutuksesta on saatu yksityisiltä toimijoilta, kuten Microsoftilta.

20 miljardia kruunua maksetaan 15 vuoden aikana, ja laitos valmistuu vuoteen 2028 mennessä. Kaapattu hiilidioksidi varastoidaan merenpohjan alle Pohjanmerelle.

Rahan sanotaan olevan tärkeä osa rahoitusta, jonka avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä 800 000 tonnia vuodessa, mikä on enemmän kuin Tukholman tieliikenteen päästöt vuodessa.

Uusi vihreä teollisuus

Hallituksen investoinnit bio-CCS:ään yhdessä ilmastoa edistävien yritysten yksityisen rahoituksen kanssa merkitsevät uuden vihreän teollisuuden alkua. Nyt luodaan perusta sille, että Ruotsi ja EU voivat saavuttaa pitkän aikavälin ilmastotavoitteensa, kun taas yritykset saavat todellisen mahdollisuuden saavuttaa nettonollapäästöt solmimalla kanssamme sopimuksia pysyvien miinuspäästöjen ostamisesta”, sanoo Egelrud.

”Bio-CCS on yksi monista palapelin palasista, joita Ruotsi tarvitsee ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi. Meillä on hyvät edellytykset bio-CCS:lle, koska meillä on hyvät mahdollisuudet käyttää biomassaa ja biopohjaista teollisuutta. Valtion tuki tarkoittaa, että ratkaisut voidaan ottaa käyttöön nopeammin”, sanoo Caroline Asserup, Ruotsin energiaviraston vt. pääjohtaja.

”Hallituksen hiilidioksidin talteenottoa koskevan aloitteen avulla otetaan nyt talteen yli 11 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Ruotsi siirtyy kohti tulevaisuutta, jossa emme ainoastaan lopeta päästöjä vaan myös otamme talteen kasvihuonekaasuja”, sanoo ilmasto- ja ympäristöministeri Romina Pourmokhtari (vas.) TT:lle.

Bio-CCS tarkoittaa biogeenisen hiilidioksidin talteenottoa, kuljetusta ja geologista varastointia.

Lähde: Samnytt

