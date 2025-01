Raportti: ”380 miljoonaa kristittyä kärsii maailmanlaajuisesta vainosta”

Ihmisoikeuksia valvova Open Doors -järjestö on julkaissut World Watch List 2025 -luettelonsa, jossa listataan viisikymmentä maata, joissa kristittynä oleminen on vaarallisinta.

Vuosittaiseen raporttiin sisältyvien synkkien tilastojen joukossa oli 4 476 kristityn murhaaminen uskonsa vuoksi, 7 679 kristillisen kirkon ja rakennuksen häpäiseminen sekä kristittyjen hämmästyttävä määrä maailmassa: yli 380 miljoonaa kristittyä joutuu kärsimään vainosta ja syrjinnästä.

Thank you, @BreitbartNews, for your coverage of what our #Christian brothers and sisters are facing in Syria — and for highlighting our new Global Persecution Index (GPI)!

You can download the new GPI for free at Persecution dot org.

