Saksan lipun värit peittivät sateenkaariportaat – vihreät raivostuivat: “Äärioikeistolainen hyökkäys!”

“Tämä on äärioikeistolainen kannanotto” — Saksassa joku maalasi sateenkaariportaat Saksan lipun väreihin, ja paikalliset vihreät hermostuivat

“Tämä on hyökkäys moninaisuutta, queer‑ihmisiä, rauhaa ja vapautta vastaan.”

Länsi-Saksan Arnsbergissa syntyi poliittinen myrsky, kun tuntemattomat henkilöt maalasivat julkisen portaikon sateenkaaren väreistä Saksan musta‑punakeltaiseksi. Paikalliset vihreät poliitikot reagoivat välittömästi syyttämällä tekijöitä “äärioikeistolaisesta provokaatiosta”, ja kaupungin johto teki asiasta rikosilmoituksen.

Tapaus sattui Neheimin linja-autoaseman portaikossa, jonka Laurentianum‑lukion oppilaat olivat aiemmin maalanneet sateenkaaren väreihin “moninaisuuden ja suvaitsevaisuuden” projektina. Yön aikana portaat kuitenkin muuttuivat Saksan kansallisväreihin.

Paikallisen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Verena Verspohl tuomitsi teon jyrkästi ja väitti sen olevan poliittinen hyökkäys vähemmistöjä vastaan. Videolla hän julisti:

“Sateenkaariportaiden maalaaminen mustaksi, punaiseksi ja keltaiseksi ei ole poliittinen kannanotto. Se on äärioikeistolainen kannanotto. Tätä ei voi tulkita väärin. Se on hyökkäys moninaisuutta, queer‑ihmisiä, rauhaa, vapautta ja värikästä yhteiskuntaa vastaan — ja kannanotto nationalismin puolesta.”

Verspohlin mukaan kansallisvärejä saa käyttää “kotona ja omissa pihoissa, ja vain yksityisissä tiloissa”, mutta ei julkisessa tilassa tällaisessa yhteydessä.

“Maalatkaa itsenne kansallisväreihin kotona, ripustakaa lippu puutarhaan, tehkää mitä haluatte. Mutta tämä on julkista tilaa. Tämä ei käy lainkaan. Ja kyseessä on oppilaiden työ, oppilaiden tähtihetki, jota nyt tallotaan.”

Arnsbergin pormestari, sosiaalidemokraattien Ralf Paul Bittner, vahvisti kaupungin tehneen poliisille ilmoituksen “julkisen omaisuuden vahingoittamisesta”. Hänen mukaansa kyse ei ole symboleista vaan luvattomasta maalauksesta.

“On yhdentekevää, millaisia kuvioita seiniin, katuihin tai rakennuksiin maalataan ilman lupaa. Saksan värit edustavat vapautta, oikeusvaltiota ja ihmisarvoa, mutta niitä ei pidä käyttää arvojen vastakkainasetteluun.”

Kaupungin työntekijät ryhtyivät välittömästi puhdistamaan portaita painepesureilla, Saksan yleisradio WDR raportoi.

Portaiden alkuperäinen maalaus oli hyväksytty poliittisesti Neheimin aluevaltuustossa osana oppilaiden “avoimuutta ja suvaitsevaisuutta” korostavaa projektia. Portaikko on kuitenkin joutunut toistuvasti ilkivallan kohteeksi — jo aiemmin sen värit sotkettiin mustalla maalilla pian valmistumisen jälkeen.

Poliisi ei ole toistaiseksi saanut selville, kuka ”vihamaalasi” portaat Saksan väreihin.

