Etelä-Afrikan presidentti puolustaa ”tapa buuri” -iskulausetta: ”Ei ole yllytystä väkivaltaan”

”Tapa buuri” on presidentin mukaan väkivaltaan yllyttämisen sijaan ”vapautuksen iskulause.”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin syytettyä Etelä-Afrikkaa valkoisten kansanmurhasta ja näytettyä maan presidentille, Cyril Ramaphosalle, videoita Economic Freedom Fighters-puoluetta johtavasta Julius Malemasta huutamassa iskulauseita ”Tapa buuri (valkoinen,)” ”Tapa maanviljelijä,” sekä ”Ammu tappaaksesi,” Trump vaati Ramaphosaa pidättämään Maleman ja asettamaan hänet rikossyytteisiin.

Ramaphosa kuitenkin kieltää maassa olevan käynnissä valkoisten kansanmurha ja puolusti Maleman iskulauseita väittäen, että ”Tapa buuri” ei ole yllytystä väkivaltaan, vaan että se on ”vapautuksen iskulause.”

Etelä-Afrikan oikeusjärjestelmä ei ole asettanut Malemaa rikossyytteisiin siitä huolimatta, että maassa on vihapuhelakeja, jotka nimenomaan kieltävät ”rotuun, etnisyyteen, sukupuoleen tai uskoon perustuvan vihan edistämisen joka muodostaa kehotuksen aiheuttaa vahinkoa.”

”Kun kyse on jonkun pidättämisestä minkään iskulauseen takia, se on suvereeni asia. Meitä ei tarvitse ohjeistaa kenenkään toimesta ’menkää ja pidättäkää tämä henkilö.’ Me olemme ylpeä, itsenäinen maa jolla on omat lakinsa, jolla on omat käytäntönsä, ja me otamme huomioon sen mitä perustuslaillinen oikeus päätti, että iskulause: ’Tapa buuri, tapa maanviljelijä,” on vapautuksen iskulause, eikä se ole tarkoitettu olemaan kehotus tappaa ketään. He todennäköisesti haluavat meidän pidättävän ihmisiä, halusimme tai emme. Seuraamme kuitenkin perustuslakimme määräyksiä. Koska olemme perustuslaillinen valtio, ja maa jossa ilmaisunvapaus on perustuslakimme peruskallio,” Ramaphosa oli sanonut televisiohaastattelussa.

Lausunnostaan huolimatta, Etelä-Afrikan hallitus epäilee tällä hetkellä valkoisten aktivismiryhmiä maanpetoksesta näiden levitettyä tietoa valkoisten ahdingosta. Hallituksen edustaja oli sanonut moisen ”misinformaation” levittämisen olevan ”maanpetoksellinen teko.”

Lähde: Breitbart

